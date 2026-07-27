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تواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 14:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي الذي يمثل أول المهرجانات الصيفية التي ستنتظم تباعا طيلة شهر أوت بعدد من مناطق الولاية

وأوضح مدير هذه الدورة محمد بوبكر صباح اليوم لوات أن القائمين على هذا المهرجان الذي سيمتد من 30 جويلية الجاري الى 7 اوت المقبل حرصوا على ان تكون برمجته متنوعة وتلبي كافة الاذواق رغم ما يعترض هذه التظاهرة الثقافية من صعوبات تتعلق أساسا بضعف الميزانية وقلة الدعم المادي فضلا عن غياب مسرح للهواء الطلق بولاية قبلي مما يتطلب تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين من هيئة مهرجان وسلط جهوية ومحلية وامنية لتهيئة فضاء مناسب لاحتضان العروض.


وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذه الدورة سيفتتح في سهرة 30 جويلية بعرض الفنان حمودة فلاح الذي يجمع بين الفن الشعبي والوتري في حين تكون سهرة 31 جويلية مع الفنان الشاب بشير وتخصص سهرة 1 اوت للفن الرابع مع مسرحية "بابا نويل" لصابر الوسلاتي ويكون رواد المهرجان في سهرة 2 أوت على موعد مع سهرة طربية للفنان احمد الرباعي وتكون السهرة الحدث يوم 3 اوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي وتكون سهرة 6 اوت شبابية مع عرض راب ليونغ ار زاد وتكون السهرة الختامية يوم 7 أوت بعرض الربوخ لحاتم اللجمي.
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