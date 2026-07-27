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اليوم الاثنين.. انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 12:41 قراءة: 1 د, 45 ث
      
تفتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي، بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين، باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2026.

وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة خمسة أيام، لتنتهي يوم 31 جويلية الجاري، وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني.


ويشارك في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي جميع الناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2026، باستثناء الذين أكدوا تعيينهم في دورة المتفوقين. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت المقبل.


ويتعيّن على التلاميذ الناجحين، الدخول إلى البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وإدخال رقم الباكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور، ثم إدراج اختياراتهم وترتيبها ترتيبا تفاضليا، بالاستناد إلى دليل طاقة الاستيعاب الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني.

وفي حال تم قبول التلميذ بصفة مبدئية في اختصاص يستوجب اجتياز اختبار، يتعين عليه الحضور إلى المؤسسة الجامعية المعنية لاجتياز الاختبار في التاريخ المحدد ببطاقة التعيين التي ستصدر عند الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا قام التلميذ بتعمير أقل من 06 اختيارات، فإن المنظومة الإعلامية للتوجيه الجامعي لن تقوم بتسجيل اختياراته. ولضمان تسجيلها، يتعين عليه التأكد من ظهور وصل التسجيل عند كل عملية تعديل أو تغيير للاختيارات.

كما يتعين على الناجحين في امتحان الباكالوريا التقيد بآجال تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، الممتدة من 27 إلى 31 جويلية الجاري، حتى لا يتم تأجيلهم إلى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي.

أما بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بمنصة التوجيه الجامعي بسبب تغيير رقم هاتفهم الجوال، فيتعين عليهم اقتناء شريحة جديدة مسجلة بأسمائهم ومقترنة ببطاقة تعريفهم الوطنية، ثم الدخول إلى المنصة المخصصة لتحيين رقم الهاتف.

وبعد مرور 24 ساعة، يقوم التلميذ بإرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 85000، يكتب فيها: PWD ثم يترك مسافة ويضيف رقم الباكالوريا، مع التأكد من إرسال الرسالة بنجاح، حتى يتحصل على كلمة العبور.

ويذكر أن عدد الناجحين في امتحان بكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية ودورة المراقبة قد بلغ 78575 ناجحا من بين 154928 مترشحا لهذا الامتحان الوطني.

ويمكن الاطلاع على دليل طاقة الاستيعاب و دليل التوجيه الجامعي عبر الروابط المصاحبة.
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