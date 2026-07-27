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بطولة العالم للمبارزة - مشوار فارس الفرجاني يتوقف عند الدور ربع النهائي

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 11:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
خرج المبارز التونسي فارس الفرجاني من الدور ربع النهائي لبطولة العالم في اختصاص سلاح السابر المقامة حاليا في هونغ كونغ بعد خسارته أمام الروسي غرودين بافيل بنتيجة 9-15 اليوم الاثنين.
وكان الفرجاني أزاح في طريقه إلى الدور ربع النهائي هو باك لام هوغو من هونغ كونغ بنتيجة 15-9 والروسي كوستينكو أناتولي بنتيجة 15-10.
يذكر أن فارس الفرجاني كان قد توج في سلاح السابر بالميدالية الفضية في الالعاب الأولمبية الأخيرة بباريس 2024.

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