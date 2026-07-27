بطولة العالم للمبارزة - مشوار فارس الفرجاني يتوقف عند الدور ربع النهائي
خرج المبارز التونسي فارس الفرجاني من الدور ربع النهائي لبطولة العالم في اختصاص سلاح السابر المقامة حاليا في هونغ كونغ بعد خسارته أمام الروسي غرودين بافيل بنتيجة 9-15 اليوم الاثنين.
وكان الفرجاني أزاح في طريقه إلى الدور ربع النهائي هو باك لام هوغو من هونغ كونغ بنتيجة 15-9 والروسي كوستينكو أناتولي بنتيجة 15-10.
يذكر أن فارس الفرجاني كان قد توج في سلاح السابر بالميدالية الفضية في الالعاب الأولمبية الأخيرة بباريس 2024.
وكان الفرجاني أزاح في طريقه إلى الدور ربع النهائي هو باك لام هوغو من هونغ كونغ بنتيجة 15-9 والروسي كوستينكو أناتولي بنتيجة 15-10.
يذكر أن فارس الفرجاني كان قد توج في سلاح السابر بالميدالية الفضية في الالعاب الأولمبية الأخيرة بباريس 2024.
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