جامعة سوسة تطلق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال بالشهادة المشتركة بين مؤسستين جامعيتين

أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة (IHEC sousse) بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة، عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة.ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة.ويشمل البرنامج تكوينا في الإحصاء وتحليل البيانات والبرمجة باستخدام بايثون وSQL وR والتعلم الآلي وإدارة قواعد البيانات وعرض البيانات بصريا باستعمال أدوات متخصصة إلى جانب تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة المشاريع.كما يعتمد التكوين على الجانب التطبيقي والمشاريع العملية بإشراف أساتذة مختصين بهدف إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وسوق الشغل.ويتيح هذا المسار لخريجيه فرصا مهنية في عدة اختصاصات من بينها محلل بيانات وعالم بيانات ومحلل ذكاء الأعمال ومهندس بيانات مبتدئ ومستشار في تحليل البيانات ومحلل لدعم اتخاذ القرار ومسؤول الدراسات الإحصائية ومستشار في التحول الرقمي ومدير مشروع بيانات مبتدئ.وتحمل الإجازة رمز التكوين 31311، وتندرج ضمن توجه جامعة سوسة إلى تعزيز عروضها الأكاديمية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي استجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الرقمي ولمتطلبات المؤسسات العمومية والخاصة.