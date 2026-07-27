JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:14 Tunis

جامعة سوسة تطلق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال بالشهادة المشتركة بين مؤسستين جامعيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a673405a342c8.09410791_lqofknpjhgime.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 13:42 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة (IHEC sousse) بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة، عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة.

ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة.


ويشمل البرنامج تكوينا في الإحصاء وتحليل البيانات والبرمجة باستخدام بايثون وSQL وR والتعلم الآلي وإدارة قواعد البيانات وعرض البيانات بصريا باستعمال أدوات متخصصة إلى جانب تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وإدارة المشاريع.


كما يعتمد التكوين على الجانب التطبيقي والمشاريع العملية بإشراف أساتذة مختصين بهدف إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وسوق الشغل.

ويتيح هذا المسار لخريجيه فرصا مهنية في عدة اختصاصات من بينها محلل بيانات وعالم بيانات ومحلل ذكاء الأعمال ومهندس بيانات مبتدئ ومستشار في تحليل البيانات ومحلل لدعم اتخاذ القرار ومسؤول الدراسات الإحصائية ومستشار في التحول الرقمي ومدير مشروع بيانات مبتدئ.

وتحمل الإجازة رمز التكوين 31311، وتندرج ضمن توجه جامعة سوسة إلى تعزيز عروضها الأكاديمية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي استجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الرقمي ولمتطلبات المؤسسات العمومية والخاصة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333569

babnet

كل الأخبار...

14:14 - ندوة إقليمية للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى يوم 28 جويلية الجاري
14:05 - تواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبلي الدولي
13:42 - جامعة سوسة تطلق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال بالشهادة المشتركة بين مؤسستين جامعيتين
13:22 - نابل: السيطرة على حريق جبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة وتواصل عملية التبريد
13:10 - مجلس نواب الشعب يختتم دورته العادية الرابعة يوم الثلاثاء 28 جويلية عقب النظر في مشاريع قوانين مالية واقتصادية
12:41 - اليوم الاثنين.. انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي
12:35 - تدشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتجهيزات كهربائية لفائدة الصيد البحري التقليدي بأجيم ضمن مشروع بريطاني لدعم إزالة الكربون
12:31 - البرلمان يناقش في جلسة طارئة أزمة انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتها
12:30 - الحماية المدنية : إطفاء 137 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
11:45 - بطولة العالم للمبارزة - مشوار فارس الفرجاني يتوقف عند الدور ربع النهائي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 جويلية 2026 | 12 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:32
16:16
12:33
05:21
03:38
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
6.92 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-25
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/07)     976,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/07)   29542 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio