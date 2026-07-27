ندوة إقليمية للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى يوم 28 جويلية الجاري

ينظم ديوان التونسيين بالخارج ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى، وذلك يوم الاربعاء 29 جويلية الجاري بالعاصمة.وستمثل هذه التظاهرة مناسبة لاطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للإستثمار في كافة أنحاء البلاد وأفكار مشاريع واعدة ومتجدد إلى جانب تبادل افكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالي.وتنعقد هذه الندوة في إطار تجسيم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار بالجهات.وتعد هذه البادرة فرصة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالقطاعات الواعدة بالجهة وفضاء للحوار والإنصات إلى الكفاءات التونسية والاستفادة من قدراتها الاقتصادية وخبراتها التي تساهم في إنماء بلدان الإقامة.