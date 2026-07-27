الإدارة العامة للأداءات تذكر بان 28 جويلية آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد

ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.وأوضحت الإدارة، في بلاغ إعلامي موجه للمطالبين بالضريبة، أن هذا التاريخ يمثل اليوم الأخير من الموعد القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد المخصص لذلك مشيرة إلى إمكانية إنجاز هذه الإجراءات خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى.ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالمرور إلى القباضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقرات القباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في اليوم الأخير.