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دورة واشنطن: معز الشرقي يودع التصفيات ويخفق في بلوغ الجدول الرئيسي

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Bookmark article    Publié le Lundi 27 Juillet 2026 - 06:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فشل لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 151 عالميا، في التأهل إلى الجدول الرئيسي لدورة واشنطن، إثر خسارته أمام الأمريكي أندري مارتن بمجموعتين دون رد، مساء الأحد، ضمن الدور الثاني من التصفيات التمهيدية.

وانتهت المباراة بنتيجة 6-2 و7-5 لصالح اللاعب الأمريكي.


وكان الشرقي قد استهل مشواره في التصفيات بفوز مستحق على الأمريكي جوردان لي بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-1، قبل أن يتوقف مشواره في الدور الثاني.


يذكر أن التونسي عزيز دوقاز كان قد غادر منافسات الدورة منذ الدور الأول من التصفيات، بعد خسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش بنتيجة 3-6 و3-6.

وتقام دورة واشنطن على ملاعب ذات أرضية صلبة.
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