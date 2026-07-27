دورة واشنطن: معز الشرقي يودع التصفيات ويخفق في بلوغ الجدول الرئيسي

فشل لاعب التنس التونسي، المصنف، في التأهل إلىلدورة واشنطن، إثر خسارته أمام الأمريكيبمجموعتين دون رد، مساء الأحد، ضمن الدور الثاني من التصفيات التمهيدية.وانتهت المباراة بنتيجةلصالح اللاعب الأمريكي.وكان الشرقي قد استهل مشواره في التصفيات بفوز مستحق على الأمريكيبمجموعتين دون رد، بواقع، قبل أن يتوقف مشواره في الدور الثاني.يذكر أن التونسيكان قد غادر منافسات الدورة منذ الدور الأول من التصفيات، بعد خسارته أمام الأستراليبنتيجةوتقام دورة واشنطن على ملاعب ذات أرضية صلبة.