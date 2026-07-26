تنس الطاولة (بطولة افريقيا للشباب والناشئين): الثنائي يوسف العيدلي ووسيم الصيد يتوّج بذهبية الزوجي لأقل من 19 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg>

توّج الثنائي التونسي يوسف العيدلي ووسيم الصيد اليوم الأحد بلقب زوجي أقل من 19 سنة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لكرة الطاولة التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية.

وجاء هذا التتويج بعد الفوز في المباراة النهائية على الثنائي النيجيري ماثيو كوتي وماثيو فابيونمي بنتيجة 3 - 0 .

واختتم أمين العموري وآلاء السعيدي مشاركتهما في منافسات الزوجي المختلط لأقل من 15 سنة بإحراز الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي امام الثنائي الغاني اكلي وبورتاي