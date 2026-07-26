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وزارة الفلاحة توضّح بخصوص استرتيجيتها لتخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 20:21 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بأن مصالحها، ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب، تولّت الإعلان عن طلبات عروض لإقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع إنطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد إندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026.

وأكدت الوزارة في رد على سوال للنائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف.


وأشارت إلى أن تداعيات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية الأمريكية، الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط أثرت بصفة أساسية ومباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما أثرت كذلك نسبيا على أسواق الحبوب خاصة فيما يتعلق بكلفة النقل والتأمين، مع إمكانية تصاعد هذه التأثيرات في صورة تواصل أمد هذه الحرب حيث يمكن أن تتعطل سلاسل الإمداد تبعا لتحويل مسارات الشحن نتيجة الضغط على المضائق البحرية.
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