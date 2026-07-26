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نابل: تواصل الجهود للسيطرة على حريق بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 20:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر اليوم الأحد، بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تاكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني، في تصريح لصحفية /وات/.

وأضاف المصدر ذاته، انه تم تسخير شاحنتي إطفاء تابعة لدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية، ولاتزال عمليات الإطفاء والمتابعة متواصلة.

وتتواصل الجهود الحثيثة للسيطرة على هذا الحريق ومنع امتداد النيران إلى المساحات الغابية في أسرع وقت وسط مخاوف من امتدادها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي.
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