منتخب تونس للصغريات يهزم المغرب ويبلغ نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات (تحت 18 سنة) تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية، بعد فوزه على نظيره المغربي بثلاثة أشواط دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المنافسات.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-19، 25-21، 25-14.
وحقق المنتخب التونسي بذلك انتصاره الرابع في البطولة، بعد فوزه سابقا على منتخبات السنغال والجزائر والكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، مقابل خسارة وحيدة أمام منتخب مصر.
وتقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام المجموعة الواحدة، التي تضم منتخبات تونس ومصر والجزائر والسنغال والمغرب والكاميرون، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي.
ويواجه متصدر الترتيب صاحب المركز الرابع في نصف النهائي الأول، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث في نصف النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وبعد نهاية الجولة الخامسة، جاء الترتيب المؤقت على النحو التالي:
1. مصر: 12 نقطة (4 مباريات)
2. تونس: 12 نقطة (5 مباريات)
3. الجزائر: 6 نقاط (4 مباريات)
4. الكاميرون: 3 نقاط (3 مباريات)
5. المغرب: نقطتان (4 مباريات)
6. السنغال: نقطة واحدة (4 مباريات)
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-19، 25-21، 25-14.
وحقق المنتخب التونسي بذلك انتصاره الرابع في البطولة، بعد فوزه سابقا على منتخبات السنغال والجزائر والكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، مقابل خسارة وحيدة أمام منتخب مصر.
وتقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام المجموعة الواحدة، التي تضم منتخبات تونس ومصر والجزائر والسنغال والمغرب والكاميرون، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي.
ويواجه متصدر الترتيب صاحب المركز الرابع في نصف النهائي الأول، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث في نصف النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.
وبعد نهاية الجولة الخامسة، جاء الترتيب المؤقت على النحو التالي:
1. مصر: 12 نقطة (4 مباريات)
2. تونس: 12 نقطة (5 مباريات)
3. الجزائر: 6 نقاط (4 مباريات)
4. الكاميرون: 3 نقاط (3 مباريات)
5. المغرب: نقطتان (4 مباريات)
6. السنغال: نقطة واحدة (4 مباريات)
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