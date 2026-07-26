منتخب تونس للصغريات يهزم المغرب ويبلغ نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ضمنتأهله إلىمن بطولة إفريقيا المقامة بمدينة، بعد فوزه على نظيره المغربي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المنافسات.وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:وحقق المنتخب التونسي بذلكفي البطولة، بعد فوزه سابقا على منتخباتبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، مقابل خسارة وحيدة أمام منتخبوتقام البطولة في مرحلتها الأولى بنظام المجموعة الواحدة، التي تضم منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي.ويواجه متصدر الترتيب صاحب المركز الرابع في نصف النهائي الأول، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثاني والثالث في نصف النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.وبعد نهاية الجولة الخامسة، جاء الترتيب المؤقت على النحو التالي:1.: 12 نقطة (4 مباريات)2.: 12 نقطة (5 مباريات)3.: 6 نقاط (4 مباريات)4.: 3 نقاط (3 مباريات)5.: نقطتان (4 مباريات)6.: نقطة واحدة (4 مباريات)