القيروان: انتفاع أكثر من 500 مواطن من منطقة الفتح بمعتمدية بوحجلة بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات

انتفع اكثر من 500 مواطن اليوم الاحد بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احتضنتها مدرسة "ذراع المريرة" بمنطقة الفتح من معتمدية بوحجلة بولاية القيروان ببادرة من جمعية التعاون التونسي الفرنسي للصحة وجمعية صوت وكلمة وبالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بالقيروان.وافاد عضو الجمعية الفرنسية التونسية للصحة والاختصاصي في أمراض المعدة والجهاز الهضمي والكبد فوزي عبد اللاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذه القافلة تندرج في إطار تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين بالمناطق الداخلية للبلاد وتجسيدا للمبادرات الإنسانية التضامنية التي دابت الجمعية على تنظيمها كل عام.​واضاف ان القافلة تضمنت فحوصات طبية شملت أكثر من 13 اختصاصا من أبرزها الطب العام وأمراض المعدة والجهاز الهضمي والكبد وطب امراض العيون وطب الأذن والحنجرة وطب الأطفال واختصاص طب النساء وطب الأسنان.واكد في نفس السياق ان الفريق الطبي وشبه الطبي حرص على إجراء الفحوصات اللازمة والتشخيص المبكر لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم فضلا عن تأمين وتوزيع الأدوية مجانا على المستفيدين كما تم برمجة الحالات التي تستدعي متابعة خاصة لتوجيهها إلى المستشفيات لمزيد فحصها وتقديم العلاج الضروري لها.​ومن جانبها بينت الطبيب العام بالمستشفى المحلي ببوحجلة، رنيم غيضاوي في تصريح ل"وات" أن القافلة تهدف إلى الوصول للمناطق البعيدة التي يفتقر أهاليها لطب اختصاص، مشيرة إلى أن الإقبال كان مكثفا على هذه القافلة لاسيما للكشف عن أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري لدى كبار السن الذين تعيقهم ظروفهم عن التنقل للمستشفيات.وأضاف ممثل جمعية التضامن الفرنسي التونسي للصحة محمد عيطر أن الجمعية حرصت على توفير كميات مجانية من الأدوية بمختلف أنواعها لا سيما بالنسبة لأمراض القلب والسكري وضغط الدم مشيرا الى أنه في حال عدم توفر دواء معين داخل صيدلية القافلة يتم توجيه المريض للصيدليات التي تم التعاقد معها في بوحجلة لتسلمه مجانا.ومن جهتهم ثمن عدد من أهالي المنطقة هذه المبادرة التضامنية ونجاحها في تخفيف أعباء التنقل والمسافات الطويلة نحو المدن المجاورة للطلب العلاج كما ثمنوا توفير الاختصاصات الطبية المختلفة وجملة من المعدات والتجهيزات الصحية على غرار الكراسي المتحركة لعدد من المواطنين بصفة مجانية.