إطلاق بوابة للصناعات الغذائية لدعم النفاذ إلى معلومات موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية

تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية، صُمّمت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.وأفادت الوكالة الألمانية، في بلاغ لها، بأن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب التنافسية ببنزرت، بدعم من مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل"، لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار.وبيّنت أنه يمكن الولوج إلى خدمات البوابة عبر التسجيل المجاني من خلال الرابط: https://iaa.tn/.وتهدف المنصة، إلى تجميع المعلومات الاستراتيجية وتحويلها إلى عنصر يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية الناشطة في الصناعات الغذائية، فضلا عن الإسهام في بناء منظومة تعاون بين مختلف المتدخلين.وترتكز البوابة على حوكمة تشاركية تجمع خبرات ثلاث مؤسسات عمومية، وهو ما يتيح للمؤسسات النفاذ إلى معلومات استراتيجية موثوقة ودقيقة وقابلة للاستغلال المباشر.وشارك ممثلون عن مؤسسات شريكة ومنظمات مهنية وعدد من أصحاب المؤسسات في ورشة إطلاق البوابة، التي انتظمت يوم الخميس 23 جويلية، وتم خلالها تقديم المنصة وتبادل الآراء مع المتعاملين في القطاع وتحديد احتياجاتهم.وتندرج هذه المبادرة، في إطار مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس، بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في تونس.