الجامعة التونسية للملاكمة - انتخاب محمد بنور رئيسا جديدا

فازت قائمة محمد بنور بانتخابات الجامعة التونسية للملاكمة التي انعقدت اليوم الأحد.وتفوقت قائمة محمد بنور اثر حصولها على 21 صوتا متقدمة على قائمتي ضو الشامخ (15 صوتا) وحبيب العسكر (10 أصوات).وبهذا سيكون محمد بنور رئيسا للجامعة التونسية للملاكمة للمدة النيابية 2026-2028.وفي ما يلي تركيبة القائمة الفائزة بانتخابات الجامعة التونسية للملاكمة:محمد بنور (رئيس الجامعة التونسية للملاكمة)محمد زياد الحضري (نائب رئيس)هزار النكيسمحمد إيهاب الحمرونيحنان العجلانيمنذر بربوزةبسام الضاويمحمد حبيب الأطرشمنتصر العربيمحمد علي السعيديعماد سعايديةعماد الغديري