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وزير الخارجية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 15:40 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي.

وجدّد الوزيران التأكيد، خلال المكالمة، على ما يميز العلاقات التونسية المصرية من خصوصية، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس قيس سعيّد، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


وبعد أن أعربا عن حرصهما المشترك على مواصلة دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ثمّن الوزيران النتائج الإيجابية التي أفضت إليها أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في شهر سبتمبر 2025، مؤكدين أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على نتائجها، بما يعزز نسق التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين.


كما تم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث جدّد الوزيران الإشادة بمخرجات اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، المنعقد بالقاهرة يوم 21 ماي 2026، مؤكدين على انتظام اجتماعات هذه الآلية باعتبارها إطارا مهما لتنسيق مواقف دول الجوار إزاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية ليبية-ليبية.

وجدد النفطي في هذا الإطار، تأكيد موقف تونس بشأن ضرورة دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في السلم والتنمية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر، حول أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أبرزا أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات، وإفساح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة مختلف الأزمات، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن المنطقة العربية والافريقية واستقرارها.
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