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المدرسة الوطنية للإدارة تُطلق برنامجا تكوينيا حول "النزاهة ومكافحة الفساد" لفائدة الوزارات والهياكل العمومية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 16:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال "النزاهة ومكافحة الفساد" لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر.
وسيتم في اطار هذا البرنامج تأمين 3 دورات تكوينية على الخط خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى نوفمبر 2026 بمعدل دورة كل شهرين، وفق بلاغ نشر على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعين على الأعوان الراغبين في الترشح للمشاركة في الدورات التكوينية على الخط تعمير استمارة الترشح عبر الرابط المخصص للغرض httpss://lc.cx/dhRFKf وإرسالها عبر رابط التسجيل بالدورة التالي httpss://lc.cx/k7S6fN

وأشار البلاغ إلى أن المشاركة تتم بصفة شخصية من قبل كل عون عبر استخدام بريده الإلكتروني الخاص به، كما أن الحصول على شهادة المشاركة يستوجب بالإضافة إلى متابعة فترة التكوين على الخط، إجراء سلسلة من الاختبارات على الخط والحصول على المعدل المطلوب من النقاط الذي يتم تحديده من قبل المكوّن.
ويتم سحب هذه الشهادة عبر المنصة الوطنية للتكوين على الخط إثر تعمير استمارة لتقييم التجربة التكوينية على الخط.
وستتولى المدرسة الوطنية للإدارة لاحقا موافاة المشاركين الذين استوفوا الإجراءات المستوجبة (ارسال الاستمارة والتسجيل) برابط وبيانات الولوج إلى المنصة عبر بريدهم الالكتروني.

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