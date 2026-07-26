سيدي بوزيد : مشروع "PACT" يحوّل الفضاء العمومي بسوق الجديد إلى متنفس للعائلات

يشهد مشروع تهيئة الفضاء والحديقة العمومية بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، المنجز في إطار مشروع "مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين بتونس " (PACT)، تقدما ملحوظا في الأشغال، وسط ترحيب واسع من متساكني المنطقة الذين اعتبروه أول متنفس ترفيهي عمومي للعائلات والأطفال، ودعوا إلى استكماله في أقرب الآجال بتوفير الإنارة العمومية وألعاب الأطفال وحاويات الفضلات، حتى يكون جاهزا للإستغلال قبل نهاية العطلة الصيفية.وفي هذا الصدد أوضح عضو فريق المساندة الحلي بسوق الجديد مبروك السعيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع PACT شمل عددا من المناطق والمعتمديات بعدة ولايات من بينها سوق الجديد، وتم اختياره إثر مسار تشاركي دام قرابة ستة أشهر، تخللته جلسات تشاورية وزيارات ميدانية لتحديد أولويات التدخل وفق احتياجات المتساكنين.وأضاف أن تدخل "PACT" انطلق بإنجاز قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية الشهيد محمد البراهمي بطاقة استيعاب تبلغ 60 تلميذا في السنة الفارطة، قبل المرور إلى تهيئة الحديقة العمومية، التي بلغت أشغالها مراحل متقدمة ولم يتبق سوى استكمال بعض المكونات الأساسية على غرار الإنارة العمومية وتجهيزات الترفيه الخاصة بالأطفال.وأكد السعيدي أن الفضاء الجديد كان في السابق أرضا مهملة تغمرها الأوحال، قبل أن يتحول بفضل المشروع إلى فضاء أخضر يشمل فضاء ألعاب وحديقة وفضاء ترفيهيا ومدارج وأصبح يشكل المتنفس الوحيد لسكان المعتمدية، مشيرا إلى أن الموقع يشهد، منذ الآن، إقبالا يوميا من العائلات والأطفال والنساء، رغم عدم استكمال جميع مكوناته.وبيّن أن إنجاز المشروع اعتمد مقاربة تشاركية جمعت المواطنين والسلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني، بما عزّز شعور الأهالي بملكية المشروع والمسؤولية المشتركة في المحافظة عليه وضمان ديمومته.من جانبه، أفاد الناشط بالمجتمع المدني بسوق الجديد، مراد عماري، في تصريح لصحفية /وات/، بأن الفضاء الأخضر الجاري تهيئته في إطار مشروع PACT"" يمثل أول فضاء ترفيهي عمومي بالمعتمدية التي تعاني نقصا كبيرا في المرافق المخصّصة للترفيه والثقافة، لافتا إلى انه لا توجد دار ثقافة أو منتزهات أو فضاءات ترفيهية عمومية أو خاصة كما أنّ دار الشباب مغلقة.وأعرب عماري عن أمله في استكمال المشروع بتوفير الإنارة وألعاب الأطفال وحاويات الفضلات، بما يجعله فضاء متكاملا يستجيب لإحتياجات مختلف الفئات العمرية ويسهم في تحسين جودة الحياة بالمنطقة.وعبّر عدد من أطفال سوق الجديد، في تصريحات متطابقة لـصحفية /وات/، عن سعادتهم باقتراب افتتاح الحديقة، حيث قال الطفل ضياء براهمي إنه كان ينتظر انتهاء الأشغال التى كان يتابع تقدمها خلال السنة الدراسية، متمنيا أن يتم تجهيزها بالألعاب الترفيهية المناسبة، وقال الطفل أمان الله السعيدي أنه يقصد الحديقة كلّما سمحت له الفرصة، آملا في استكمال تجهيزها حتى تصبح فضاء آمنا ومتكاملا للّعب.ومن جانبها أكدت رفقة هاني إحدى متساكنات المنطقة، أهمية الفضاءات الخضراء في توفير متنفس للعائلات والأطفال، معتبرة أن هذا المشروع يمثل مكسبا حقيقيا لمعتمدية سوق الجديد التي تفتقر إلى مثل هذه المرافق، ودعت إلى التسريع في استكمال الأشغال حتى يتمكن الأهالي وخاصة الأطفال من الاستفادة منه خلال ما تبقى من العطلة الصيفية.