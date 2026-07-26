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تعذر انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وسط احتجاجات عدد من النقابيين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 15:11 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تعذر للمرة الثالثة، اليوم الأحد، انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، وذلك على خلفية احتجاج عدد من النقابيين الذين اعتبروا أن المسار التنظيمي للمؤتمر شابته "إخلالات".

وطالب المحتجون بتطبيق القانون وتكوين لجنة لمتابعة هذه الوضعية، معربين عن استغرابهم من تقديم موعد انعقاد المؤتمر إلى اليوم، رغم ما قالوا إنه "قرار سابق بترحيل جميع المؤتمرات الجهوية إلى سنة 2027". كما استبعدوا أن يكون سبب تأجيل المؤتمر في المناسبتين السابقتين عدم اكتمال النصاب القانوني.


وشهد مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين حالة من التوتر والاحتقان حالت دون انطلاق أشغال المؤتمر، قبل أن يغادر رئيس المؤتمر، جبران بوراوي، الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، المكان إثر تعذر انعقاد المؤتمر.


ولم يتسن الحصول على تصريح من رئيس المؤتمر، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن أسباب تعذر انعقاد المؤتمر أو ردا على مطالب المحتجين.

وكان مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين قد تأجل في مناسبتين سابقتين، وأُعلن حينها أن السبب يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.
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