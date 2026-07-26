JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:42 Tunis

انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a66013b986497.78393385_mlfgijehopnkq.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 13:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انتخبت تونس يوم 24 جويلية 2026 لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات (UAT) للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا، بجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

و ستمكن هذه العضوية تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرني، وبناء القدرات، بما يدعم التنمية الرقمية الشاملة في ربوع القارة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333534

babnet

كل الأخبار...

14:42 - فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان الجزائر الدولي للفيلم
14:17 - المنستير: الانطلاق رسميا بالعمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين يوم 15 أوت
13:28 - انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات
13:24 - البطولة الافريقية للرماية بالقوس والسهم بوهران - تونس تحصد ميداليتين ذهبيتين
13:22 - المنستير انقطاعات متكررة لمياه الشرب بعدد من المناطق وجهود متواصل لايجاد حلول
13:10 - بعد الفوز على النجم الخميري... الترجي الرياضي يفوز وديا على ساقية الداير 3-1
13:02 - منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: حرائق الغابات تكشف قصور سياسات الوقاية وتستوجب مراجعة عاجلة
12:49 - جندوبة: استمرار جهود إطفاء حريق جبل بوعديلة والسيطرة على حريقين بمنطقة الطبة والوراهنية
12:45 - معز الشرقي يبلغ الدور الثاني من تصفيات دورة واشنطن.. ودوقاز يغادر مبكرا
11:53 - عمادة المهندسين تدعو إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي للمهندسين بالخارج
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 جويلية 2026 | 11 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:16
12:33
05:20
03:37
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet42°
41° Babnet
الــرياح:
3.92 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-29
33°-25
34°-24
33°-23
33°-25
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio