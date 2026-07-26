انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات

انتخبت تونس يوم 24 جويلية 2026 لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات (UAT) للفترة النيابية 2027-2030، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا، بجمهورية نيجيريا الفيدرالية.و ستمكن هذه العضوية تونس من مواصلة الإسهام في رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات على المستوى الإفريقي، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرني، وبناء القدرات، بما يدعم التنمية الرقمية الشاملة في ربوع القارة.