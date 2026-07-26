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البطولة الافريقية للرماية بالقوس والسهم بوهران - تونس تحصد ميداليتين ذهبيتين

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تُوِّج الثنائي محمد حماد ورؤى عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 13:24 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توج الثنائي محمد حماد ورؤى عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط ضمن البطولة الافريقية الخامسة عشرة للرماية بالقوس والسهم المقامة بمدينة وهران الجزائرية من 22 الى 26 جويلية الجاري، بفوزه في النهائي اليوم الاحد على فريق جزائري بنتيجة 5-3.
كما ظفرت الرامية التونسية رؤى عبد القادر بالمعدن النفيس في منافسات الفردي سيدات (القوس الاولمبي).
وفي صنف الاواسط، احرزت العناصر الوطنية ميدالية فضية في منافسات الزوجي المختلط (اقل من 18 سنة) بواسطة الثنائي رتاج الشايب والساسي خليل واخرى برونزية في منافسات الفردي ذكور (اقل من 18 سنة).
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