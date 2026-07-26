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أريانة: فعاليات الدورة 20 من المهرجان الصيفي بأريانة تنطلق من 29 جويلية إلى 7 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تنطلق فعاليات الدورة 20 من المهرجان الصيفي بأريانة يوم 29 جويلية 2026 وتتواصل إلى غاية 7 أوت 2026، بالمسرح البلدي في الهواء الطلق بأريانة (مقر بلدية أريانة)، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح.

ويؤثث سهرة الافتتاح الفنان زياد غرسة يوم 29 جويلية، فيما يكون الموعد يوم 30 جويلية مع عرض "عشاق النوبة". وتتواصل العروض يوم 1 أوت بتقديم مسرحية "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي، وفق ما أفادت به كاتب عام الجمعية الثقافية لبلدية أريانة، إيمان بن عمارة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.


ويستضيف المهرجان يوم 3 أوت الفنان رؤوف ماهر، فيما يكون الجمهور على موعد يوم 5 أوت مع عرض "أريانة تغني"، على أن يكون حفل الاختتام يوم 7 أوت مع الفنان أحمد الرباعي.


وأوضحت بن عمارة أن تذاكر جميع العروض تباع بمقر البلدية انطلاقا من يوم الإثنين 27 جويلية الجاري، علما وأن ثمن التذكرة حدد بــ 15 د، أما سهرة الاختتام فهي مجانية، مؤكدة أن انطلاق السهرات سيكون يوميا على الساعة العاشرة ليلا.
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