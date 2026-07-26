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المنستير انقطاعات متكررة لمياه الشرب بعدد من المناطق وجهود متواصل لايجاد حلول

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 13:22 قراءة: 1 د, 52 ث
      
تشهد مناطق عديدة من ولاية المنستير، انقطاعات متكررة لمياه الشرب، استمرت في عدد من المناطق طيلة عدة أيام متتالية وبصفة متواصلة، ما أثر على النسق العادي للحياة اليومية خاصة في ظل موجة الحر التي مرت بها البلاد خلال الأيام الفارطة.
 وتضررت من هذه الانقطاعات كل مناطق الولاية دون استثناء في حين كانت مدن عميرة التوازرة وعميرة الفحول وبنان وبوضر ومنطقة سيدي نصر، أكثر المناطق تأثرا بهذا الوضع.


وقد تسبب الارتفاع القياسي للطلب على المياه والضغط الكبير على منظومات الإنتاج والخزن والضخّ والتوزيع، إضافة إلى الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي على انتظام تشغيل محطّات الضخّ، ممّا أدّى إلى انخفاض منسوب المياه بالخزّانات وتعطّل وصولها إلى عدد من المناطق خاصة المرتفعة منها.
وقد تولت وحدات من الجيش الوطني ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تأمين توزيع المياه بمنطقة أولاد بوغرارة وأولاد جبريل بعميرة التوازرة بواسطة شاحنات الصهاريج، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليّات تعبئة خزّان المياه بالمنطقة.
وقد بدأت المياه تعود تدريجيا منذ ليلة الجمعة 24 جويلية إلى منطقتي أولاد الهواري وأولاد سعد، بعد عودة التزوّد بالماء الصالح للشرب عبر الشبكة.

 وفي منطقة سيدي نصر بمدينة المنستير، تتواصل التدخلات الفنية الميدانية، المتعلّقة بتفريغ الهواء من القنوات لاستعادة التزويد بالمياه في أسرع الآجال باعتبار بعد أنّ انخفض مستوى المياه بالخزّان، بالتوازي مع الانقطاعات المسجّلة في التيار الكهربائي التي انجرّ عنها اضطراب في عمليّات الضخ، ما أدّى إلى تكوّن جيوب هوائية داخل قنوات المياه نحو منطقة سيدي نصر، وتسبّب في انسدادها وتعطّل وصول المياه إلى الشبكة رغم استئناف الضخّ.
كما تسبب القطع المتواصل للتيار الكهربائي بمدينة بنّان ومدينة بوضر في اضطرابات مماثلة في ضخّ المياه لمدّة طويلة.
و كانت الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، سببا في توقّف الضخّ نحو عميرة التوازرة انطلاقا من خزّان المياه بشراحيل Cote، وقد تم في هذا المجال تركيز مولّدين كهربائيين يعملان "بالديزال " لضمان تواصل ضخّ المياه نحو خزّان عميرة الفحول دون انقطاع. كما تم  تركيز مولّد كهربائي بخزّان مدينة عميرة الفحول لتأمين استمرار تشغيل مضخّات التوزيع نحو مختلف الأحياء، بما في ذلك مناطق القعاليل، والقراوة، والرجيبات، وسيدي معط الله، والزماملة.
كما شهدت مدينتا بنّان وبوضر خلال الأيام الأخيرة انقطاعات متكرّرة للتيار الكهربائي انعكست بدورها على استقرار التزوّد بالماء، وقد تم التنسيق الفوري مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإقرار جملة من الحلول الفنية العاجلة الكفيلة بالحدّ من الانقطاعات.
ومثلت متالبعة عمليات التزويد بالمياه محور زيارات ميدانية متتابعة لوالي الجهة عيسى موسى.
 
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