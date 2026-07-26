بعد الفوز على النجم الخميري... الترجي الرياضي يفوز وديا على ساقية الداير 3-1

حققفوزا وديا علىبنتيجة، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد بمركز التربصات، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضيويعد هذا الانتصارللترجي في مبارياته التحضيرية، بعدما تغلب يوم الجمعة الماضي علىبهدفين دون رد.ويستعد فريق باب سويقة لخوض الموسم الجديد بعد إنهائه بطولة الموسم الماضي في، فيما يدخل فريقالموسم المقبل بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه