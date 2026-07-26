بعد الفوز على النجم الخميري... الترجي الرياضي يفوز وديا على ساقية الداير 3-1
حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا وديا على ساقية الداير بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد بمركز التربصات بعين دراهم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي 2026-2027.
ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للترجي في مبارياته التحضيرية، بعدما تغلب يوم الجمعة الماضي على النجم الخميري بهدفين دون رد.
ويستعد فريق باب سويقة لخوض الموسم الجديد بعد إنهائه بطولة الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما يدخل فريق ساقية الداير الموسم المقبل بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه الصعود إلى بطولة النخبة للمرة الأولى في تاريخه.
ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للترجي في مبارياته التحضيرية، بعدما تغلب يوم الجمعة الماضي على النجم الخميري بهدفين دون رد.
ويستعد فريق باب سويقة لخوض الموسم الجديد بعد إنهائه بطولة الموسم الماضي في المركز الثاني، فيما يدخل فريق ساقية الداير الموسم المقبل بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه الصعود إلى بطولة النخبة للمرة الأولى في تاريخه.
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