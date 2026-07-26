جندوبة: استمرار جهود إطفاء حريق جبل بوعديلة والسيطرة على حريقين بمنطقة الطبة والوراهنية

يستمر أعوان الغابات وأعوان الحماية المدنية مدعومين بمعدات تابعة لعدد من بلديات ولاية جندوبة وفرقها المدنية في إطفاء الحريق الذي جدّ بجبل عديلة بمنطقة فج حسين من معتمدية غار الدماء ّمنذ ظهر يوم أمس السبت ، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لمراسل وكالة تونس افريقيا للأنباء.ومثل احتراق مسكن وعدد من أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش الغابية والمراعي والممتدة على مساحات وصفت بالشاسعة أبرز الأضرار المسجلة الى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.ووفق مصادر ميدانية مشاركة في عمليات الإطفاء فإن صعوبة التضاريس ورياح مساء يوم أمس بالإضافة إلى عدم توفر نقاط للتزويد بمياه الإطفاء عطلت جهود إداراة الغابات والحماية المدنية والتجهيز.من جهة أخرى، تمكن أعوان الغابات والحماية المدنية فجر اليوم من السيطرة على حريق بمنطقة الطبّة الكحلة بعمادة الصريّا الحدودية ، وعلى حريق جد بمنطقة الوراهنية من معتمدية طبرقة وسط استنفار واسع خشية نشوب حرائق جديدة أخرى.