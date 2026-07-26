معز الشرقي يبلغ الدور الثاني من تصفيات دورة واشنطن.. ودوقاز يغادر مبكرا

تأهل لاعب التنس التونسي، المصنف، إلى الدور الثاني من تصفيات الجدول النهائي لدورة، إثر فوزه اليوم السبت على الأمريكيبمجموعتين دون رد، بواقعوسيواجه الشرقي في الدور الثاني من التصفيات الأمريكي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على الأستراليبنتيجةفي المقابل، ودع التونسيمنافسات التصفيات من الدور الأول، بعد خسارته أمام الأستراليبمجموعتين دون رد، بنتيجة