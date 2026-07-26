معز الشرقي يبلغ الدور الثاني من تصفيات دورة واشنطن.. ودوقاز يغادر مبكرا
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنف 151 عالميا، إلى الدور الثاني من تصفيات الجدول النهائي لدورة واشنطن، إثر فوزه اليوم السبت على الأمريكي جوردان لي بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-1.
وسيواجه الشرقي في الدور الثاني من التصفيات الأمريكي أندري مارتن، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على الأسترالي كريستافر أوكونيل بنتيجة 6-3 و4-6 و6-2.
في المقابل، ودع التونسي عزيز دوقاز منافسات التصفيات من الدور الأول، بعد خسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش بمجموعتين دون رد، بنتيجة 3-6 و3-6.
وسيواجه الشرقي في الدور الثاني من التصفيات الأمريكي أندري مارتن، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على الأسترالي كريستافر أوكونيل بنتيجة 6-3 و4-6 و6-2.
في المقابل، ودع التونسي عزيز دوقاز منافسات التصفيات من الدور الأول، بعد خسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش بمجموعتين دون رد، بنتيجة 3-6 و3-6.
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