عمادة المهندسين تدعو إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي للمهندسين بالخارج

دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين، في ختام أشغاله المنعقدة، السبت، بولاية جندوبة، إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية.وأكد المجلس، في بيانه الختامي، مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون.وانعقد مجلس العمادة بولاية جندوبة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية، وتنظيم يوم العلم لتكريم المتفوقين من أبناء الجهة، إلى جانب اجتماع مجلس الجهات بالعمادة.وأعتبر المجلس ان انعقاد أشغاله بولاية جندوبة يجسد حرص العمادة على ترسيخ العمل الجهوي وتعزيز سياسة القرب وتثمين دور الجهات في مسيرة التنمية الوطنية، بما يعزز حضورها في مختلف ولايات الجمهورية ويكرس وحدة الأسرة الهندسية.كما أكد مواصلة دعم الهياكل الجهوية وتمكينها من الاضطلاع بدورها، بما يضمن مزيدًا من القرب من المهندسين والإنصات إلى مشاغلهم والاستجابة لتطلعاتهم.وجدد المجلس التزام المهندسين التونسيين بالمساهمة في خدمة المصلحة الوطنية، مشددًا على مواصلة الاضطلاع بدور العمادة كقوة اقتراح وشريك مسؤول، ووضع خبرات المهندسين وكفاءاتهم على ذمة الدولة والمجتمع في إطار التعاون والحوار.