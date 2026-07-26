JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:53 Tunis

عمادة المهندسين تدعو إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي للمهندسين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 11:53 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا مجلس عمادة المهندسين التونسيين، في ختام أشغاله المنعقدة، السبت، بولاية جندوبة، إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية والحلول العملية التي ينجزها المهندسون التونسيون.

وانعقد مجلس العمادة بولاية جندوبة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية، وتنظيم يوم العلم لتكريم المتفوقين من أبناء الجهة، إلى جانب اجتماع مجلس الجهات بالعمادة.

وأعتبر المجلس ان انعقاد أشغاله بولاية جندوبة يجسد حرص العمادة على ترسيخ العمل الجهوي وتعزيز سياسة القرب وتثمين دور الجهات في مسيرة التنمية الوطنية، بما يعزز حضورها في مختلف ولايات الجمهورية ويكرس وحدة الأسرة الهندسية.

كما أكد مواصلة دعم الهياكل الجهوية وتمكينها من الاضطلاع بدورها، بما يضمن مزيدًا من القرب من المهندسين والإنصات إلى مشاغلهم والاستجابة لتطلعاتهم.

وجدد المجلس التزام المهندسين التونسيين بالمساهمة في خدمة المصلحة الوطنية، مشددًا على مواصلة الاضطلاع بدور العمادة كقوة اقتراح وشريك مسؤول، ووضع خبرات المهندسين وكفاءاتهم على ذمة الدولة والمجتمع في إطار التعاون والحوار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333527

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 جويلية 2026 | 11 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:16
12:33
05:20
03:37
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
3.13 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
34°-25
33°-24
33°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio