المنستير: الانطلاق رسميا بالعمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين يوم 15 أوت

من المنتظر أن ينطلق يوم 15 أوت 2026 العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير، وفق معطيات نشرتها صفحة الولاية.وتم تحديد هذا الموعد بعد نجاح التجربة الأولية للمنظومة التى اجريت اول امس الجمعة ومكّنت من التثبت ميدانياً من جاهزيتها ونجاعة مختلف مكوناتها التقنية والإجرائية واستيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة.وتمثّل منظومة الفوترة الالكترونية خطوة نوعية نحو إرساء منظومة رقمية حديثة تؤمّن إحكام توثيق المعاملات التجارية وتدعم مبادئ الحوكمة، كما تمكّن من تعويض الفواتير الورقية التقليدية بمنظومة رقمية سريعة وضمان شفافية ودقّة المبادلات التجارية بما يحفظ حقوق الفلاحين والتجار إضافة إلى تسهيل عمليات الإحصاء اليومية للمنتوجات وتنظيم التدفقات داخل السوق.يشار الى ان التجربة الاولية للمنظومة، مثلت محور زيارة أداها والي المنستير عيسى موسى إلى السوق رفقة الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة (بئر القصعة) سفيان طرميز، في إطار دعم مسار رقمنة أسواق الجملة وتحديث آليات التصرف بها وتعزيز شفافية المعاملات.