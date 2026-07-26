فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان الجزائر الدولي للفيلم

أعلن مهرجان الجزائر الدولي للفيلم عن فتح باب الترشح أمام صناع الأفلام من مختلف دول العالم للمشاركة ضمن مسابقات دورته الثالثة عشرة.ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية غرة سبتمبر 2026، ويستقبل الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام رسوم متحركة أو أعمالا تجريبية، شريطة أن تكون قد أُنجزت بعد 1 جانفي 2025.وفي بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمهرجان، أشار المنظمون إلى أن المشاركة متاحة لصناع الأفلام من مختلف الجنسيات، مع قبول الأعمال المنجزة باللغات العربية والفرنسية والإنقليزية، على أن تُرفق بالترجمة عند الاقتضاء، مؤكدين أن المشاركة في المسابقة مجانية بالكامل.وستتنافس الأفلام المختارة على خمس جوائز وهي، الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور، والجائزة التقنية، إلى جانب تنويه خاص من لجنة التحكيم.وفي تعريفهم لهذا الحدث الذي بلغ دورته الثالثة عشرة بين القائمون على المهرجان أنه منصة للاحتفاء بالإبداع السينمائي، وتوفر فضاء يجمع المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح للأعمال المتميزة فرصة الوصول إلى جمهور أوسع والتعريف بها على الصعيد الدولي.