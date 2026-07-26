أمطار بعدد من الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية.. وساقية سيدي يوسف تتصدر الكميات

سجلت عدة مناطق من ولاياتكميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق معطيات نشرها، اليوم الأحد.وأوضح المعهد أنمن ولاية الكاف سجلت أعلى كمية أمطار بلغت، وذلك بين الساعة السابعة من صباح السبت 25 جويلية والساعة السابعة من صباح الأحد 26 جويلية 2026.وفي ولاية الكاف أيضا، بلغت كميات الأمطاربكل منأما بولاية، فقد سجلت كل منمن الأمطار، في حين بلغت الكميةبمنطقةوفي ولاية، سجلتتساقطمن الأمطار.