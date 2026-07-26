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أمطار بعدد من الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية.. وساقية سيدي يوسف تتصدر الكميات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 11:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجلت عدة مناطق من ولايات الكاف وسليانة وزغوان كميات متفاوتة من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأحد.

وأوضح المعهد أن ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف سجلت أعلى كمية أمطار بلغت 12 مليمترا، وذلك بين الساعة السابعة من صباح السبت 25 جويلية والساعة السابعة من صباح الأحد 26 جويلية 2026.


وفي ولاية الكاف أيضا، بلغت كميات الأمطار 1 مليمتر بكل من تاجروين والطويرف ومدينة الكاف.


أما بولاية سليانة، فقد سجلت كل من سليانة وقعفور 3 مليمترات من الأمطار، في حين بلغت الكمية 1 مليمتر بمنطقة عين بوسعدية.

وفي ولاية زغوان، سجلت مقرن تساقط 6 مليمترات من الأمطار.
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