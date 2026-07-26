سوسة: مصالح بلدية سوسة تواصل تدخلاتها الميدانية في إطار العناية بالنظافة العامة وتحسين المحيط

تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية في إطار العناية بالنظافة العامة وتحسين المحيط، حيث شملت الأشغال رفع المصبات العشوائية وتنظيف محيط نقاط الإلقاء العشوائي للفضلات بالحي الاولمبيوذكرت مصالح البلدية في هذا السياق ، أنّ نجاح هذه المجهودات يبقى مسؤولية مشتركة بين البلدية والمواطن تحت شعار " النظافة مسؤولية مشتركة،الشارع ملك للجميع ،ولا لتلويث المحيط"كما تولّت مصالح بلدية سوسة التدخل على مستوى حي 9 أفريل، حيث تمّ رفع المصبات العشوائية ،وتنظيف محيط نقاط الإلقاء العشوائي للفضلات، وذلك في إطار البرنامج اليومي لتحسين المحيط والمحافظة على جمالية الأحياءوتتواصل هذه التدخلات بصفة منتظمة للحد من النقاط السوداء وتعزيز جودة العيش، مع دعوة كافة المواطنين إلى احترام مواعيد رفع الفضلات وعدم إلقائها عشوائياً، حفاظاً على نظافة المدينة وسلامة محيطهاكما تواصلت تدخلات مصالح البلدية بحي التعمير، وبوخزر من خلال رفع المصبات العشوائية والفضلات المختلفة، وإزالة الأثاث المتروك، ومسح الأراضي البيضاء