قابس : انطلاق فعاليات الدورة 19 لمهرجان عيد البحر

انطلقت امس السبت فعاليات الدورة 19 لمهرجان عيد البحر بقابس ، ليتواصل الى يوم 27 جويلية الجاري ببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، بالتعاون مع بلدية قابسوافتتح الكرنفال الذي واكبه والي قابس رضوان نصيبي ،وحضره عدد كبير من المواطنين، بلوحات فرجوية متنوعة اختزلت المخزون التراثي والموروث الحضاري على مرالأجيال، حيث قدمت العديد من المعتمديات والولايات المجاورة ، واستقدمت معها لوحات فنية حملت طابع الأصالة والهوية ،والموروث الذي ظل صامدا أمام عوادي الزمنوشكّل الكرنفال لوحات فنية استحضرت عبق الامس والعادات والتقاليد ،ومختلف تعبيرات العتيق التي ظلت حية تتلقفها الأجيال من جيل الى جيل في سردية متعاقبة لعمق الموروث وتجذره في الحاضر، من مرقوم وذرف،وحناء شنني،وصولا الى فرسان مارث والحامة ،ورقصة الميازة بمطماطة، والعرس التقليدي بالمطوية ،والمحفل بدخيلة توجان في مشهد فسيفسائي لموروث جماعي شكّل عنوان الهوية لكل خصوصية ثقافية في ربوع ولاية قابس ، والولايات المجاورة