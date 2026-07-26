بنزرت: إجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك صباح الاحد

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تعلم ولاية بنزرت، كافة مستعملي الجسر المتحرك، أنه سيتم إجراء فتحة استثنائية للجسرمع تمام الساعة السابعة صباحا من يوم الاحد 26 جويلية 2026.



ويهدف هذا الاجراء،الذي جاء بطلب من مصالح ميناء بنزرت-منزل بورقيبة، الى تمكين سفينة محملة بمواد أولية مستوردة لفائدة إحدى المؤسسات الصناعية الوطنية المنتصبة بالجهة، من الرسو بالميناء، وفق بلاغ صادر عن الولاية ليل السبت.