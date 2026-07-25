مستقبل المرسى ينهزم وديا أمام نادي الحزم السعودي 0 - 2

انهزم مستقبل المرسى اليوم السبت أمام نادي الحزم السعودي 0 - 2 في لقاء ودي أقيم بطبرقة ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.تجدر الاشارة الى أنّ مستقبل المرسى يخوض تربصا اعداديا بمدينة طبرقة يستمر الى غاية 30 جويلية الجاري.يذكر أنّ نادي الحزم السعودي يشرف على تدريبه المدرب الأسبق للمنتخب التونسي جلال القادري كما يضم في صفوفه اللاعب السابق للترجي الرياضي محمد أمين بن حميدة.