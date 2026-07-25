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امطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في اخماد نسبة كبيرة من الحرائق

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 20:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ساهمت الامطار الغزيرة،التي تهاطلت بعد ظهر اليوم السبت على ساقية سيدي يوسف والطويرف ومعتمدية نبّر ومدينة الكاف واحوازها في اطفاء لهيب النيران وبقية الجبوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات الطويرف ونبّر، وفق ما افاد به شهود عيان ومصدر من الحماية المدنية لصحفي وات.

وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف، من بينها ساقية سيدي يوسف ونبّر والطويرف والكاف الغربية، على امتداد خمسة أيام حرائق واسعة تسببت في اضرار وصفت بالجسيمة خاصة امام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج الى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية الى التجمعات السكنية وتعرض بعضها الى انزلاقات أرضية وانجرافات بسبب الامطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي.
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