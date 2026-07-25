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البنك المركزي ينفي شائعات تراجع سعر صرف الدينار ويؤكد استقرار الأورو والدولار

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 17:55 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية.

وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معدلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و3.37 دينار مقابل الأورو.


ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية.
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