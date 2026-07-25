سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بالمنصورة

تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بالمنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد، لليوم الثالث على التوالي، تحت شعار "أصالة الماضي.. فخر الحاضر" بفقرات وعروض متنوعة تهدف إلى المحافظة على التراث وانعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة.وبين مدير المهرجان عبد المجيد منصري، في تصريح لوات، أن هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية يوم 26 جويلية الجاري، تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والتعريف بالموروث المادي واللامادي بالمنطقة من خلال برنامج انطلق يوم الخميس بافتتاح السوق التجارية وعرض تنشيطي شبابي ورياضي وسهرة فنية وتواصل أمس الجمعة بافتتاح معرض تراث أجدادنا وعروض فروسية وسهرة للفنانة عفاف سالم وخصص برنامج اليوم السبت لعرض أصدقاء الطفولة وعروض فروسية وسهرة "حضرة"، ويختتم غدا الأحد بندوة تحسيسية وعروض فروسية وسهرة فنية.ويذكر أن مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث كان مهرجانا محليا لمدة 35 سنة وأصبح مهرجانا وطنيا منذ 3 سنوات ويعمل كل المشرفين عليه على جعله مستقبلا مهرجانا دوليا يستقطب عروضا وزائرين من كل البلدان وموعدا صيفيا سنويا يجمع بين المحافظة على الموروث الشعبي والانفتاح على الابداع الفني والثقافي.ج/ كوثر