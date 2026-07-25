بطولة افريقيا للكرة الطائرة للصغريات تحت 18 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 0 - 3

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للصغريات اليوم السبت أمام نظيره المصري بنتيجة 0 - 3 لحساب الجولة الرابعة من منافسات بطولة افريقيا تحت 18 سنة التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 29 جويلية الجاري.وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء بواقع 30 - 32 و16 -25 و14-25 .وكان المنتخب التونسي حقق ثلاثة انتصارات بثلاثة اشواط نظيفة على كل من المنتخب السينغالي (25-14 و25-18 و25-10) والمنتخب الجزائري (25-19 و25-11 و25-23) والمنتخب الكاميورني (25-13 و25-11 و25 - 13).يذكر أن المسابقة تقام في مرحلة أولى على شكل بطولة من مجموعة واحدة تضم منتخبات تونس والجزائر والسينغال والمغرب والكاميرون ومصر على أن يتأهل الرباعي المتصدر إلى المربع الذهبي.ويجمع الدور نصف النهائي الاول المتصدر بصاحب المركز الرابع، في حين يتبارى في الدور نصف النهائي الثاني صاحب المرتبة الثانية مع المتحصل على المرتبة الثالثة، ليصعد الثنائي الفائز إلى الدور النهائي.