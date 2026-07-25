الياس العاشوري ينضم الى سان دييغو الامريكي

أعلن نادي سان دييغو الأمريكي ضم اللاعب الدولي التونسي الياس العاشوري بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2029 قادما من أف سي كوبنهاغن الدنماركي.وقال تايلر هيبس، المدير الرياضي لنادي سان دييغو إف سي: "يسعدنا انضمام إلياس العاشوري إلى نادي سان دييغو إف سي. إنه لاعبٌ ذو خبرةٍ واسعةٍ في المنافسة على أعلى المستويات، سواء في البطولات الأوروبية للأندية أو على الساحة الدولية، ونحن على ثقةٍ بأنه سيشكل إضافةً قويةً لفريقنا. تعكس هذه الصفقة التزامنا المستمر ببناء فريقٍ قادرٍ على المنافسة على أعلى المستويات، ونتطلع إلى دمج إلياس العاشوري في بيئة النادي."ويعد الياس العاشوري صاحب الـ 27 عاما ثاني لاعب تونس يوقع عقدا مع فريق أمريكي خلال الميركاتو الصيفي بعد الياس سعد الذي تعاقد قبل أيام مع نادي ناشفيل بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2027.