كرة اليد: سامي السعيدي يعوض ابراهيم لاغا على رأس المنتخب التونسي للأواسط

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم السبت انتهاء مهام المدرب ابراهيم لاغة على رأس المنتخب الوطني للأواسط لأسباب صحية.

وأوضحت في بلاغ اليوم السبت أنّ المكتب الجامعي قرر بعد التشاور وموافقة المدير الفني تكليف المدرب سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للاواسط مواليد 2006-2007 واعداده للمواعيد الدولية القادمة، مع المحافظة على مهامه الأصلية صلب الادارة الفنية الوطنية.

ويشارك المنتخب الوطني التونسي للأواسط بداية من 19 أوت القادم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتارانتو بايطاليا ثم كأس افريقيا للأمم في كوت ديفوار في شهر سبتمبر من العام الجاري.