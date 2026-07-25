إسمنت قرطاج: رقم الأعمال على المستوى المحلي يبلغ 128 مليون دينار موفى جوان 2026

استقر رقم الأعمال المحلي (إسمنت وكلنكر) لشركة إسمنت قرطاج عند 128 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا، بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، رغم ما اتسم به الظرف المحلي من تباطؤ الطلب، ذلك ما أظهرته مؤشرات نشاط الشركة، تمّ نشرها أمس الجمعة.وأوضحت إسمنت قرطاج، أن الثلاثي الثاني من 2026، تميّز بتحسن حركيتها التجارية من خلال تقليص مختلف الفوارق الهامّة مقارنة بسنة 2025.وسجل أداء الشركة، على مستوى إنتاجها للإسمنت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، تطوّرا بنسبة 10 بالماة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليقدّر ب440848 طنا.وارتفع رقم أعمال الشركة، على مستوى التصدير، وبلغ مستوى 27،67 مليون دينار، إلى موفى جوان 2026، "ومكن ذلك من تقليص الفارق مقارنة بسنة 2025 ب15 بالمائة"، وهو ما يعكس "انتعاشة تدريجية لنشاط التصدير، رغم أن الظرف الدولي لا زال يتسم بعدم اليقين وتقلب الطلب".أما فيما يتعلق بإجمالي نشاط الشركة، فقد قدّر إنتاجها ب 1،86 مليون طن، مكن من تحقيق رقم أعمال بقيمة 11،18 مليون دينار، في حين حافظ نشاط الخرسانة الجاهزة على زخم نموه، وبلغ إنتاج الشركة في هذا المجال 34859 متر مكعب إلى نهاية جوان 2026، أي بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وتطوّر رقم معاملات هذا النشاط بنسبة 17 بالمائة ليقدر ب6،25 مليون دينار.في ما يتعلّق بديون إسمنت قرطاج فقد بلغت 285،675 مليون دينار منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود نهاية النصف الأوّل منها.م/نادية