قرية سيدي بوسعيد تُدرج رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية، الموافق لـ25 جويلية، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها الـ48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان "قرية سيدي بوسعيد: مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط".ووفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، جاء قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي، اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني، ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية.وأوضحت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغها أن الجمهورية التونسية قد شرعت في فيفري 2024 في إطلاق إجراءات إعداد ملف الترشح، قبل أن تتقدّم في فيفري 2025، عبر مندوبيتها الدائمة لدى منظمة اليونسكو، بإيداع الملف لدى مركز التراث العالمي.وتولّت وزارة الشؤون الثقافية، بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث، إعداد الملف والإشراف عليه، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومختلف الوزارات والهياكل الوطنية ذات العلاقة، وبدعم من صندوق التراث العالمي الإفريقي، فضلا عن مجهود دبلوماسي مكثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو لدى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي.وشدد السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو، ورئيس الوفد التونسي في الدورة المذكورة، ضياء خالد، على القيمة المتميّزة لقرية سيدي بوسعيد، التي تمثّل موقعا للإبداع الفنّي والالهام الروحاني والمعماري منوها بثراء التراث والمخزون الثقافي والحضاري التونسي.وافاد خالد بأنّ هذا التسجيل لا يمثّل هدفا نهائيًا في حدّ ذاته بل هو التزام راسخ من تونس بالمحافظة على جميع عناصر تراثها، الثقافي والطبيعي وغير المادي والوثائقي معربا عن شكره للدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي على هذا القرار .واستعرض، من جهة أخرى، الجهود المتواصلة التي تبذلها تونس من أجل تثمين هذا التراث وصونه ونقله إلى الأجيال القادمة، بالنظر إلى تنوّعه وقيمته العالمية المتميّزة.وبهذا الإدراج، يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، لتواصل تونس تعزيز حضورها ضمن البلدان العربية والإفريقية الأكثر تمثيلا على قائمات اليونسكو. كما يمثل هذا الإنجاز ثاني تتويج دولي تحققه تونس خلال سنة 2026، بعد إدراج الحديقة الجيولوجية "الظاهر" ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو في أفريل 2026.ويؤكد هذا التتويج الدولي المكانة المتميزة للتراث التونسي، ويجسد الجهود الوطنية المبذولة من أجل حمايته وصونه وتثمينه، بما يعزز إشعاع تونس الثقافي والحضاري على المستوى العالمي.