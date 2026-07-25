سليانة: العمل بالة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي لتحسين جودة الخدمات

إنطلقت مصالح المستشفى الجهوي بسليانة في العمل بٱلة التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات.وبينت كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسليانة ليلى المطري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا، أنه تم توفير 3 آلات لتسجيل المرضى للتخفيف من الإكتظاظ والوقوف في طوابير.وذكرت بخصوص الاجراءات التنظيمية، أنه في حال توجه المريض إلى المستشفى ويكون الموعد مسجلا على المنظومة، تمرّر ورقته أمام الة التسجيل الرقمي ويتم تسجيله مباشرة مع تمكينه من وصل يتوجه به لاحقا إلى العيادة في حال كان العلاج مجانيا أو التوجه إلى خلاص معاليم العلاج.وأكدت أن عددا من المواطنين خاصة من فئة الشباب أعربت عن إرتياحها وإستحسانها لهذه المبادرة، ولفتت إلى أن مصالح المستشفى وضعت عددا من الأعوان على ذمة كبار السن لتسهيل عمليات التسجيل.واشارت المطري الى إن المصالح الفنية تعمل بصفة يومية لتفادي أي إشكالية في حال انقطاع التيار الكهربائي على هذه الالات، مضيفة أن توقيت العمل ينطلق بداية من السابعة صباحا غير أن الأعوان و الإطارات خيروا مباشرة عملهم بداية من السادسة صباحا لإنجاح العملية.