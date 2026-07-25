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الصولد الصيفي ينطلق يوم الجمعه 7 اوت 2026 ليتواصل على امتداد ستة اسابيع

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 12:10 قراءة: 1 د, 21 ث
      
(تصريح ) ينتظر ان ينطلق موسم التّخفيضات الدورية (الصولد) لصيف 2026 يوم الجمعة 7 اوت القادم ليتواصل على امتداد ستة اسابيع.

وافاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، محسن بن ساسي، في تصريح لـ"وات"، انه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم "الصولد" وان تحديد موعد 7 اوت نص عليه القانون عدد40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجاري .


واعتبر بن ساسي ان الصولد الصيفي او الشتوي يعد مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض اقلها يكون 20 بالمائة.


وأضاف انه خلال فترة الصيفي بإمكان الاسر التونسية ان تقتني ملابس وأحذية باسعار مناسبة ومدرسة وانه بإستطاعتها ان تقتني منتوجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة .

وعلى امتداد السنوات الفارطة يرتكز موسم الصولد الصيفي أساسا على ترويج الملابس والأحذية مع ترويج بعض الاكسسوارات والنظارات

ودعا بن ساسي التجار إلى المشاركة بكثافة في الصولد الصيفي لهذه السنة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة و تنمية الصادرات، حاثّا إيّاهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب اكثر الحرفاء .

ومن جانب آخر دعا المتحدث المستهلكين إلى الاقبال بكثافة على الصولد من منطلق انها تظاهرة تجارية هامة يجدون فيها عدة منتوجات تونسية واجنبية بأثمان معقولة .

يشار إلى ان تظاهرة الصولد وعلى امتداد السنوات الفارطة وبشهادة المستهلكين والتجار بدأت تعرف فتورا لافتا ولم تعد تلقى الرواج المعهود لعدة اسباب أبرزها تطور أساليب البيع خاصة على منصات التواصل الاجتماعي وتنامي التجارة الإلكترونية علاوة على عدم تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 الذي باتب، وبشهادة المهنيين، غير مواكب للتحولات التجارية وأنماط البيع.

تجدر الملاحظة، ايضا، الى هناك مبادرة تشريعية من وزارة التجارة لادخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم للصولد لكنها لم تر النور حتّى الآن .
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