نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ترفض أي زيادة في أسعار الأدوية دون معايير شفافة

طالبتباعتماد آلية واضحة وشفافة عند مراجعة أسعار الأدوية، تضمن التوازن بين، واستمرارية توفير الأدوية، وديمومة نشاط الصيدليات.وأكدت النقابة، في بلاغ لها، رفضها لأي زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تستند إلى معايير موضوعية، من بينها، و، إلى جانب مواءمة الأسعار مع قيمة الأداء المستحق للصيدلي، بما يضمن استقرار منظومة الدواء.وجاء موقف النقابة عقب نشر، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منشورًا يتعلق بمراجعة أسعار نحووأوضحت النقابة أنها لم تكن على علم المسبق بقرار مراجعة الأسعار، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك، منذ نحو سنة، في أعمالأو، إلا بصفة استثنائية وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.وفي المقابل، شددت النقابة على أن الصيدليبتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ولا يملك صلاحية تعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن تحديد أسعار الأدوية من اختصاص السلطات المختصة، بينما يقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقًا للقانون.