نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ترفض أي زيادة في أسعار الأدوية دون معايير شفافة
طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة باعتماد آلية واضحة وشفافة عند مراجعة أسعار الأدوية، تضمن التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن، واستمرارية توفير الأدوية، وديمومة نشاط الصيدليات.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، رفضها لأي زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تستند إلى معايير موضوعية، من بينها تطور أسعار المواد الأولية، وأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب مواءمة الأسعار مع قيمة الأداء المستحق للصيدلي، بما يضمن استقرار منظومة الدواء.
وجاء موقف النقابة عقب نشر الصيدلية المركزية التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منشورًا يتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء.
وأوضحت النقابة أنها لم تكن على علم المسبق بقرار مراجعة الأسعار، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك، منذ نحو سنة، في أعمال لجنة شراء الأدوية أو مرصد الدواء، إلا بصفة استثنائية وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.
وفي المقابل، شددت النقابة على أن الصيدلي ملزم قانونًا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ولا يملك صلاحية تعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن تحديد أسعار الأدوية من اختصاص السلطات المختصة، بينما يقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقًا للقانون.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، رفضها لأي زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تستند إلى معايير موضوعية، من بينها تطور أسعار المواد الأولية، وأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب مواءمة الأسعار مع قيمة الأداء المستحق للصيدلي، بما يضمن استقرار منظومة الدواء.
وجاء موقف النقابة عقب نشر الصيدلية المركزية التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منشورًا يتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء.
وأوضحت النقابة أنها لم تكن على علم المسبق بقرار مراجعة الأسعار، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك، منذ نحو سنة، في أعمال لجنة شراء الأدوية أو مرصد الدواء، إلا بصفة استثنائية وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.
وفي المقابل، شددت النقابة على أن الصيدلي ملزم قانونًا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ولا يملك صلاحية تعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن تحديد أسعار الأدوية من اختصاص السلطات المختصة، بينما يقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقًا للقانون.
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