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الهلال الاحمر يؤمن حاجيات عدد من العائلات بالماء الصالح للشراب بدوز وسوق سوق الاحد

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 10:25 قراءة: 1 د, 35 ث
      
انطلقت الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل من دوز وسوق الاحد من ولاية قبلي منذ يوم امس الجمعة في تامين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشراب، وذلك في اطار الحملة الوطنية التي اطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الاحمر لدعم المجهود الوطني في تامين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرّر فيها او طال انقطاع الماء الصالح للشراب، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة المحلية للهلال الأحمر بدوز يسري كرير لصحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته ان هذه البادرة الإنسانية التي اطلقها الهلال الأحمر، تنتظم تحت اشراف الهيئة الجهوية اين تم احداث خلية ازمة للمتابعة الميدانية لهذا التدخل بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية، وقد شملت يوم امس الجمعة بعض المناطق الأكثر تضررا من انقطاع الماء الصالح للشراب جراء ما تسببت فيه موجة الحر التي تعيشها البلاد من تذبذب وانقطاعات في التيار الكهربائي.


وأشار كرير الى انه قد تم منذ ظهر امس وصباح هذا اليوم، تامين حاجيات عدد من العائلات بالماء الصالح للشراب خاصة بحي علوة الجامع بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية وحي العبيدات بدوز الغربي، مبينا ان نقل المياه يتم في صهاريج صحية تحملها العربات التي تقوم عادة بيع المياه المحلاة بمحطات التحلية بالجهة وتتكفل الهيئة الوطنية للهلال الأحمر بكافة مصاريف هذه العملية.
من ناحيته، اكد كاتب عام الهيئة المحلية للهلال الأحمر بسوق الاحد منعم إبراهيم لصحفي "وات" ان هذه الحملة التي انطلقت منذ يوم امس ستتواصل الى حين انفراج الازمة التي تمر بها بعض المناطق في التزود بالماء الصالح للشراب، مشيرا الى انه يتم توزيع حوالي 10 الاف لتر من الماء الصالح للشراب يوميا بمعدل 5 الاف لتر بدوز الكبرى و5 الاف لتر بسوق الاحد.

وذكر المصدر ذاته بان اهم المناطق التي شملتها عملية التوزيع بمعتمدية سوق الاحد شملت الى حد الان كل من زاوية الحرث وفطناسة وام الصمعة والمنشية ونقة مع إعطاء الأولوية في التوزيع للمناطق الأكثر تضررا من انقطاع المياه، ولفت الى ان وحدات من الجيش الوطني تولت بدورها يوم امس تامين حاجيات العديد من العائلات بعدد من قرى معتمدية سوق الاحد بالماء الصالح للشراب.
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