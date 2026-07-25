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هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظّم مشاورات وطنية تحضيرية للدورة 71 للجنة وضع المرأة

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 13:13 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، مشاورات وطنية تحضيرية للدورة 71 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW71) بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف بلورة أولويات وتوصيات وطنية تستند إلى خبرات وتجارب المنظمات المشاركة.

وشكل اللقاء فضاء للحوار والتفكير الجماعي حيث ناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع القيادة إلى جانب القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.


وستساهم التوصيات المنبثقة عن هذه المشاورات في إعداد الوثيقة الختامية لمنظمات المجتمع المدني التونسية والتي ستدعم صياغة الموقف الإقليمي للدول العربية قبيل انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجنة وضع المرأة كما ستدعم النقاشات الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.


وتنعقد الدورة 71 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW71) في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس 2027.
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