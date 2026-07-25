النجم الساحلي يعلن تعاقده رسمياً مع أشرف بن ضياف وعبد الله العامري

عبد الله العامري يعزز خط الوسط أيضاً





اعلن النجم الرياضي الساحلي تعاقده رسميا مع اللاعب اشرف بن ضياف لمدة موسمين في خطة متوسط ميدان هجومي.وكان الترجي الجرجيسي اعلن امس الجمعة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"فسخ العقد مع بن ضياف بداية من تاريخ تفعيل الشرط الجزائي، لينتقل على اثره إلى النجم الساحلي، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.وسبق لبن ضياف ان نشط في صفوف الملعب التونسي وأولمبيك مدنين واتحاد تطاوين كما خاض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع فرق نادي واج ونادي النعيرية ونادي مضر.وفي إطار تعزيز خط وسط الميدان، أعلن النجم الرياضي الساحلي رسمياً أيضاً عن تعاقده مع اللاعب عبد الله العامري، بعقد يمتد لموسمين، ليشغل هو الآخر خطة وسط ميدان.