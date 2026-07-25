JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:25 Tunis

النجم الساحلي يعلن تعاقده رسمياً مع أشرف بن ضياف وعبد الله العامري

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a647cc32fa322.86116149_finjplmohgqke.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 10:02 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلن النجم الرياضي الساحلي تعاقده رسميا مع اللاعب اشرف بن ضياف لمدة موسمين في خطة متوسط ميدان هجومي.
وكان الترجي الجرجيسي اعلن امس الجمعة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"فسخ العقد مع بن ضياف بداية من تاريخ تفعيل الشرط الجزائي، لينتقل على اثره إلى النجم الساحلي، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
وسبق لبن ضياف ان نشط في صفوف الملعب التونسي وأولمبيك مدنين واتحاد تطاوين كما خاض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع فرق نادي واج ونادي النعيرية ونادي مضر.



عبد الله العامري يعزز خط الوسط أيضاً

وفي إطار تعزيز خط وسط الميدان، أعلن النجم الرياضي الساحلي رسمياً أيضاً عن تعاقده مع اللاعب عبد الله العامري، بعقد يمتد لموسمين، ليشغل هو الآخر خطة وسط ميدان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333472

babnet

كل الأخبار...

10:25 - الهلال الاحمر يؤمن حاجيات عدد من العائلات بالماء الصالح للشراب بدوز وسوق سوق الاحد
10:02 - النجم الساحلي يعلن تعاقده رسمياً مع أشرف بن ضياف وعبد الله العامري
10:00 - رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يتهم الحوثيين بالمقامرة بمصالح الشعب ويؤكد الشراكة مع التحالف لحماية الممرات المائية
09:41 - كلوب: سأترك المنصب إذا استهدفت وسائل الإعلام أسرتي
09:35 - طقس... سماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق السبت
09:34 - صفاقس : خطة جهوية شاملة لمجابهة موجة الحرارة غير المسبوقة وضمان استمرارية التزود بالمياه
09:28 - تونس تحي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية
09:07 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية لليوم السبت
08:55 - دعوة المؤسسات المتوجة في المناظرة التونسية للمنتجات المحلية 2025 للمشاركة في "سيال باريس 2026"
07:42 - غرينبيس: قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تحزين الطاقة بالبطارات للالواح الشمسية يمثل خطوة نحو حلول طاقية لامركزية أكثر مرونة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 جويلية 2026 | 10 صفر 1448
أول أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:34
16:16
12:33
05:19
03:35
أول أوسّو
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet41°
38° Babnet
الــرياح:
3.59 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-26
43°-28
34°-25
33°-24
32°-24
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio