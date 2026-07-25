الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن مناظرة خارجية لانتداب 10 أعوان وإطارات

أعلنت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية.وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر على ثلاثة مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيك وأربعة متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام إضافة إلى ثلاثة تقنيين سامين في اختصاصات تشمل علوم الأحياء والمحيط والكيمياء وعلوم الأرض وعلوم الأحياء والبيئة والبيوتكنولوجيا والفلاحة والصناعات الغذائية والميكانيك والبيولوجيا.وأوضحت الوكالة، في بلاغ أصدرته الجمعة، أن المناظرة ستجرى على مرحلتين تشملان دراسة ملفات المترشحين ثم إجراء اختبارات كتابية وشفاهية للمقبولين، وفق الشروط والتراتيب المبينة بدليل المناظرة.وحددت الوكالة الفترة الممتدة من 24 جويلية إلى 24 أوت 2026 لقبول الترشحات على أن يتم التسجيل وإيداع الملفات حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرات مع تمكين المترشحين من الاطلاع على شروط المشاركة ومختلف مراحل إنجاز المناظرة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة.وتأتي هذه المناظرة في إطار تعزيز الكفاءات البشرية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التصرف في النفايات ودعم برامج حماية البيئة وتثمين النفايات.