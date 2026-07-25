صفاقس : خطة جهوية شاملة لمجابهة موجة الحرارة غير المسبوقة وضمان استمرارية التزود بالمياه

في إطار متابعة تداعيات موجة الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، انعقدت بمقر ولاية صفاقس سلسلة من الجلسات تم خلالها تقييم الوضع وضبط خطة عمل جهوية استثنائية تهدف إلى حماية المواطنين، وضمان استمرارية المرافق الحيوية، والتدخل السريع عند الاقتضاءوتم في هذا الصدد، تفعيل خلية جهوية تحت إشراف والي صفاقس محمد الحجري ، تتولى المتابعة الحينية لتطورات الوضع، وتنسيق التدخلات بين مختلف الإدارات والهياكل، واتخاذ القرارات العاجلة وفق خصوصيات كل معتمديةوشدد الوالي على ضرورة تكثيف الإحاطة بالفئات الهشة، وخاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والمقيمين بمفردهم، من خلال فرق ميدانية تضم ممثلين عن الإدارات الجهوية للصحة والشؤون الاجتماعية، والسلط المحلية، والبلديات، والعمد، والهلال الأحمر التونسي، والكشافة التونسية، والجمعيات الناشطة، لتفقد أوضاعهم والتدخل لفائدتهم عند الحاجةكما تم تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية، وأقسام الاستعجالي، ووحدات الإسعاف، والحماية المدنية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لضمان سرعة التدخل في مختلف الحالات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارةوفي إطار المحافظة على استمرارية التزود بالمياه الصالحة للشرب، تم تكثيف التنسيق مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) لمتابعة وضعية الشبكات والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب، وتم إسداء التعليمات لكافة المعتمدين بتوفير صهاريج متنقلة لتزويد المناطق التي تشهد اضطرابات أو نقصاً في التزود بالمياهكما تدخل الجيش الوطني لتعزيز المجهود الجهوي لمجابهة موجة الحرارة وتأمين تزود المواطنين بالمياه، حيث قام بتوفير الامكانيات لنقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب باستعمال الصهاريج والوسائل اللوجستية العسكرية إلى المناطق التي تشهد صعوبات في التزود، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية، بما يضمن تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنينوانطلقت أيضا ،حملات تحسيسية واسعة بكافة معتمديات الولاية، لحث المواطنين على تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، وترشيد استهلاكها، والعناية بالأطفال وكبار السن والمرضى، والإبلاغ الفوري عن الحالات الإنسانية أوالصحية التي تستوجب التدخل