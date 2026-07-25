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تونس تحي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau170317x2.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 09:28 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تحي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية ... ففي فمثل هذا اليوم من سنة 1957 الغى باسم الشعب المجلس التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 النظام الملكي واعلن النظام الجمهوري.

ويحمل تاريخ 25 من جويلية 1957 في طياته ذكرى إعلان الجمهورية التونسية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال فبحضور 90 من أعضائه من أصل 95 صوت المجلس القومي التأسيسي بالاجماع على الغاء النظام الملكي واعلان الجمهورية وتكليف الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية الأولى.


نص إعلان الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:

أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.

ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية

ثالثا : نكلف رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.

رابعا : نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.

أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957

الإمضاء : جلولي فارس
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